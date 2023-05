Allegri | “Giuntoli alla Juve? La società deciderà e me lo comunicherà”

(Di sabato 6 maggio 2023) Questa fase della stagione è tutto un pensare e riflettere sul presente e sul futuro e non si sottrae nemmeno Massimiliano, allenatore dellantus, che oggi nella conferenza stampa prima della sfida contro l’Atalanta ha parlato di tante cose. Prima di tutto della corsa Champions e della partita contro i nerazzurri di domani alle 12.30, una partita a dir poco decisiva. C’è da battere l’Atalanta di Gasperini ericorda a tutti che “È sei partite che lanon batte la squadra di Gasperini, che è forte, ha fisicità ed è in ascesa e in lotta per qualificarsiprossima Champions”. Partita molto difficile quindi ed è essenziale recuperare tutti, anche per gli altri impegni che riguardano la squadra. “Abbiamo recuperato Kean dopo un mese di inattività”, dice, ...

Il Napoli ha vinto lo scudetto anche grazie al lavoro del ds, nome accostato sempre più ... è della società, quando la farà e se la farà me la comunicherà", spiegache ha ancora una ...Il Napoli ha vinto lo scudetto anche grazie al lavoro del ds, nome accostato sempre più ... è della società, quando la farà e se la farà me la comunicherà', spiegapunta sull'...... con Cristianoa rappresentare il profilo più chiacchierato, seguito a ruota da Giovanni Rossi. Anche Maxavrà un ruolo importante in questo processo decisionale che vede in ...

Cristiano Giuntoli è sempre più lontano dal Napoli. Dopo l'aritmetica dello Scudetto, l'artefice del capolavoro azzurro è pronto a salutare. Un addio che non rischia di rovinare la festa al popolo par ...