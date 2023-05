Allegri | ' Giuntoli alla Juve? Il 5 giugno la società deciderà Su Pogba'

(Di sabato 6 maggio 2023) Dopo la vittoria contro il Lecce, per laarriva il momento di mettere nel mirino la sfida con l'Atalanta , in programma domenica 7 maggio alle 12:30. In vista della partita del Gewiss Stadium, ...

In vista della partita del Gewiss Stadium, Massimiliano, allenatore bianconero, ha analizzato le insidie del match in conferenza stampa: "Ci aspettiamo una Juve cosciente dell'importanza ...Juventus,non commenta ipotesicome ds . Juventus,fa chiarezza su Pogba . Juventus,non si sbilancia sulla formazione. "Mancano cinque partite, ci sono scontri ...Come di consueto,interviene in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium per ... 'Ci sono trenta giorni molto importati, il 5 giugno il club deciderà cosa fare sulle scelte ...

Allegri: “Ecco la gestione di Pogba! Vlahovic, Milik, Kean e su Giuntoli come ds…” SOS Fanta

Torino, 6 mag. – (Adnkronos) – “Ha fatto buoni 20 minuti finali l’altro giorno, purtroppo però per lui questa stagione è stata maledetta, siamo arrivati a questo punto e devo cercare di sfruttarlo nel ...Dopo la vittoria contro il Lecce, per la Juve arriva il momento di mettere nel mirino la sfida con l'Atalanta, in programma domenica 7 maggio alle 12:30. In vista della partita del Gewiss Stadium, Mas ...