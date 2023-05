Alessio Cavaliere fisico e complessi | “Pensavo che il mio corpo non fosse all’altezza”

(Di sabato 6 maggio 2023)è stato un ballerino di Amici e qualche settimana fa, ospite a Verissimo, ha confessato di aver avuto problemi ecol proprio. “Avevo 17 anni e c’è stato un periodo in cui io avevo addirittura pensato di lasciare la danza a causa di tante cose che mi creavo nella mia mente. Tutto causato dal mio aspetto. Non mi piacevo, mi guardavo allo specchio e mi dicevo ‘non sei fatto per ballare, sei fatto per fare altro, non sei giusto per la danza’”.confessa di aver avuto problemi col suohttps://t.co/7vHQlnE4VU #Verissimo #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 15, 2023 L’argomento è stato ripreso anche da SuperGuidaTv che gli ha chiesto delucidazioni a riguardo. “Quel periodo è dato dal ...

Quelle degli striscioni Da un lato ci sono coloro che 'tifano' per avere come erede politico della sua quasi moglie, Marta Fascina . Che con il Governo e con Giorgia Meloni in modo ...e Gianmarco Petrelli , ex concorrenti di Amici , si sono confessati in una intervista a Super Guida tv . I due giovani sono riusciti a entrare nel talent di Maria De Filippi dopo ...Chi è uscito ad Amici 22 In attesa di scoprire l'eliminato della semifinale , eccovi alcuni retroscena svelati da, ex ballerino del talent show che, intervistato da SuperGuidaTV , hanno raccontato interessanti dettagli sull'atteggiamento di Maria De Filippi a telecamere spente. Chi è uscito da ...

Amici, Alessio Cavaliere: Vi spiego perché non volevo più ballare ... Fanpage.it

A pochi passi dalla finale di Amici di Maria de Filippi, i concorrenti iniziano a tirare le somme, specialmente i ragazzi che sono usciti dal talent show di Mediaset ad un passo dal gran finale. È il ...Chi è uscito ad Amici 22 Semifinale e spoiler del 6 maggio, retroscena di Alessio Cavaliere: "Com’è Maria De Filippi lontana dalla TV".