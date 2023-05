Al The Glamore Milano Duomo non è affatto “strano darsi appuntamenti | a Milano”

(Di sabato 6 maggio 2023) Ha un nome impegnativo, The, ma ci vorrà poco perché venga familiarmente chiamato semplicemente. Per il jet set meneghino sarà facile dire semplicemente “’21”, per indicare la terrazza su cui sorseggiare un bicchiere di vino tra le etichette selezionate proposte dal maitre, mentre il sole tramonta colorando le guglie del. Il viaggiatore non potrà fare a meno di rifare le valige con una punta di rimpianto che stringe la gola. Promette tutto questo il nuovo gioiello “vista” che ha aperto i battenti nel mese di aprile a. È il, ultimo nato in casaGroup (link) e primo di una ...

Le Regate di Primavera esaltano il Tigullio: a Portofino glamour e poesia Il Secolo XIX

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A partire dal prossimo 12 maggio Jennifer Lopez sarà su Netflix con il suo nuovo film intitolato The Mother. Ieri si è tenuta la prima a New York e la diva ha spopolato col suo look total black ma dai ...