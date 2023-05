Ajax | stagione fallimentare | via i big | cambierà anche l'allenatore

(Di sabato 6 maggio 2023) L'ha fallito, per la prima volta dal 2018 non alzerà trofei ine rischia di rimanere fuori dalla prossima Champions...

Una squadra senza grandi campioni che ha vinto lo Scudetto con un mese di anticipo dopo aver battuto 5 - 1 la Juventus, ma anche 4 - 1 il Liverpool e 6 - 1 l'ad ...Una sicurezza dal punto di vista difensivo, una risorsa a livello offensivo: in questa, ... dall'esordio a 16 anni con la squadra della sua città, l'Excelsior Rotterdam, all'(nel 2017/18 ...Quando a iniziosono andati via tanti senatori, da Koulibaly a Mertens, da Ruiz a Insigne ... Squadroni messi sotto come Liverpool ,, Rangers ed Eintracht fino alla buccia di banana ...

I tifosi dell'Ajax sono selvaggi: lo stadio della finale è devastato, i ... Fanpage.it

L'estremo difensore dell'Inter, André Onana, avrebbe attirato l'interesse del Chelsea che sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere ...Una squadra senza grandi campioni che ha vinto lo Scudetto con un mese di anticipo dopo aver battuto 5-1 la Juventus, ma anche 4-1 il Liverpool e 6-1 l’Ajax ad Amsterdam ...