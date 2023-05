Airaudo Cgil | “In Italia lavoratori isolati e ricattabili Non ci serve un sindacato che fa consulenze | organizzi un’azione di lungo termine per cambiare l’agenda politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Giorgio, segretario dellaPiemonte, una lunga carriera di sindacalista con i metalmeccanici della Fiom, è stato deputato per Sinistra e Libertà. Facciamo il punto con lui su quello che (non) sta accadendo in. In mezza Europa cittadini,e sindacati si mobilitano per rivendicare diritti, un nuovo e meno oppressivo modo di rapportarsi al lavoro e adeguamenti salariali di fronte ad un’inflazione che morde. L’è uno dei paesi in cui il problema delle retribuzioni è più acuto, gli stipendi sono bassi e secondo l’Ocse sono gli unici tra quelli dei paesi membri a non salire da 30 anni. Perché questa timidezza nelle rivendicazioni?Penso che la situazionena abbia delle sue specificità. Le persone che lavorano sono state colpite molto duramente dai ...