Agricoltura e turismo nelle aree interne | se ne è discusso in un convegno a Postiglione

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – “Bastastagionale legato al solo periodo estivo, la Provincia sta lavorando ad una programmazione che offraper 365 giorni l’anno”. Ha annunciato così, nel corso deldal titolo “. Prospettive di sviluppo per gli Alburni” che si è svoltoscorse presso l’oratorio parrocchiale del comune di, le novità in programma per il comparto turistico provinciale salernitano, il consigliere della Provincia di Salerno con delega ale alla promozione, Pasquale Sorrentino. All’evento organizzato dal Comune di, con il patrocinio della ...

Per questo si sviluppò quella che è stata definita unadi autosufficienza: i contadini ... lontana dalle rotte tradizionali del, in un tempio gourmet delle radici e dell'identità ...... ha messo in evidenza nel suo breve ma incisivo intervento il coraggio di mettersi in gioco candidandosi a sindaco e le problematiche dell'e del, che se affrontate con volontà ed ......regionale alla Sanità " commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega all'... delle nostre imprese e di quelvocato all'aria aperta che caratterizza sempre più la ...

Agricoltura e turismo nelle aree interne, se ne è discusso in un ... anteprima24.it

Un appuntamento, quello di lunedì 8 maggio, al Grande Albergo di Sestri Levante, in cui si discuterà dell’enogastronomia come motore del turismo e dove le conclusioni spetteranno al ministro dell’Agri ...A Sestri Levante FdI discute di turismo e dell’importanza dell’enogastronomia come motore e veicolo. Un appuntamento, quello di lunedì prossimo al Grande Albergo di Sestri levante, in cui si discuterà ...