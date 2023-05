Agguato a piazza Bologna contro i tifosi del Napoli | la Polizia identifica 10 aggressori

(Di sabato 6 maggio 2023) Voleva solo festeggiare la sua squadra, il, insieme ad alcuni amici, invece è finito in ospedale, all’Umberto I per le percosse ricevute, giovedì sera in. Un assalto inatteso e impensabile quello di giovedì sera dopo la partita che ha assegnato lo scudetto alla squadra partenopea. ‘Erano 20, forse anche 30’, racconterà il 24enne finito in ospedale per le bastonate prese da un gruppo di facinorosi che non ha tenuto conto di niente e di nessuno. Una furia cieca quella che si è scatenata giovedì sera ina Roma, dove c’erano anche anziani e bambini. Laha giàto alcuni degliMa le indagini dellahanno portato immediatamente risultati e alcuni componenti del commando ...

Per questo gli inquirenti ritengono che si sia trattato di une che i sicari abbiano ... lo hanno raggiunto mentre era seduto su una panchina diVolturno con la fidanzata e due amici, ...Lui non ha nulla a che fare col mondo ultrà, ma giovedì notte è finito all'Umberto I per le percosse ricevute da un commando di incappucciati mentre era inBologna a brindare allo scudetto ...Oltre 20mila le persone concentrate solo traTrieste e Trento edel Plebiscito, ... A perdere la vita è stato un 26enne, Vincenzo Costanzo, vittima di undi camorra. 'La sua morte',...

Roma, agguato ultrà ai tifosi del Napoli in piazza Bologna. «Erano 30, ci hanno presi a sprangate e calci» ilmessaggero.it

Voleva solo festeggiare la sua squadra, il Napoli, insieme ad alcuni amici, invece è finito in ospedale, all’Umberto I per le percosse ricevute, giovedì sera in piazza Bologna. Un assalto inatteso e i ...«Li ho sentiti urlare, nemmeno il tempo di voltarmi per capire chi fossero che ho sentito una botta micidiale alla testa, sono caduto e giù calci contro di me. Erano almeno in ...