Aggredito e picchiato il candidato sindaco di Pomigliano d' Arco

... che aveva tagliato la strada ad un'auto con quattro perosne a bordo, è stato... Qui i quattro lo hanno, trascinato fuori dall'abitacolo minacciato e offeso anche in lingua araba. ...... durante l'ennesima lite con una donna con la quale sembra avesse avuto una relazione, ha... Denuncia infine per un 50enne che avrebbee minacciato la ex moglie e la figlia.Colpito da alcune persone nella serata di venerdì 5. La città alle urne il 14 ...

Pomigliano d'Arco, aggredito e picchiato il candidato sindaco Salvatore Cioffi La Repubblica

Ha chiesto a un passeggero di portare via le lattine dai sedili prima di scendere dall’autobus, ed è stato aggredito con un cazzotto in pieno viso. In ospedale è finito un autista dell’Arst di 55 anni ...La sedicenne era insieme a un ragazzo di 18 anni colpito con un pugno, poi è stata costretta a salire sulla minicar dell'amico e portata via ...