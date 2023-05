ADL | “Osimhen via in estate? No | giammai! Spalletti? Lo inseguivo almeno da 10 anni”

...vincere" Napoli's Italian coach Luciano Spalletti comforts Napoli's Nigerian forward Victor... "C'è un contratto replica ancoraospite di Bruno Vespa e poi c'è una parola data. Luciano è ...Napoli campione d'Italia: da Kvara eal Maradona, tutti i protagonisti del tricolore della storia Spalletti e(10), Kvara e(9,5), i voti di uno scudetto che è già nella storia ...Una trasformazione quasi culturale sulla qualesarà chiamato ad investire non solo in termini ... Il valore della rosa si è moltiplicato, la ricca Premier League ha negli occhi i gol die le ...

ADL alla Rai: "Vendere Osimhen in estate No, giammai. Spalletti Un mito, opzione esercitata!" Tutto Napoli

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto sul mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita.Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Rai 1 nel day after della festa Scudetto: E' uno Scudetto che può far bene a tutto il sud "Il sud è una parte importantissima per un'Italia ...