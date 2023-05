Abbiamo un segreto | Caralo Conti | una bomba su Maria De Filippi

(Di sabato 6 maggio 2023) Carlosi è confessato a SuperGuidaTv e ha svelato i dettagli del suo rapporto conDee dell'amicizia che lo legava a Maurizio Costanzo. "Con lei c'è un rapporto stretto. Basta anche un messaggio ogni tanto per farci sentire uniti, vicini", ha dichiarato il conduttore di Tale e quale show che peraltro ha condiviso la conduzione del Festival di Sanremo proprio con la regina di Mediaset. E ha ricordato: "C'era scritto che lei aveva regalato la prima canna da pesca a mio figlio Matteo per il suo compleanno". Questo è il grandeche li lega: "Mi fa sempre sorridere questo aneddoto".ha anche detto che vorrebbe rifare Il Rischiatutto - "Se devo pensare a un programma della mia infanzia mi viene in mente quello" - e La Corrida: "Spero di farla il prima possibile. È il ...

- Forseinconsapevolmente anticipato i tempi, però nonmai dimenticato l'importanza ... con meringa, panna e frutti di bosco, a creme caramel, sachertorte e via dicendo: 'Il- ...L'attore, che ha mantenuto ilfino ad oggi, ha dichiarato in un'intervista a The Hollywood ... "Io e Irenescoperto di essere appassionati di montagna insieme. E, per fortuna,...L'intervistarivolto loro alcune domande. Si può dire che il vostro repertorio, come indica ... Dal 2021 è tra i protagonisti dell'opera 'Ildella Gioconda' di Luigi De Filippi messa in ...

Maria De Filippi, bomba di Carlo Conti: "Abbiamo un segreto" Liberoquotidiano.it

Per ascoltare Barack Obama mercoledì prossimo a Berlino, alla Mercedes Benz Arena, 17mila posti quasi esauriti, i fans dell'ex presidente hanno dovuto pagare tra i 61,10 e i 550 euro. Costa meno cenar ...Carlo e Camilla un amore (contro tutti) lungo 53 anni. Gli inglesi, ma prima di tutti i media britannici, l’hanno sempre guardata con diffidenza. Perché lei, Camilla Rosemary ...