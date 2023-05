“Abbiamo le nostre responsabilità ma dobbiamo crederci ancora | combattere fino alla fine e lo faremo”

... 'Nonattaccato noi il Cremlino. Non attacchiamo Putin o Mosca. Combattiamo sul nostro territorio. Difendiamo i nostri villaggi e lecittà'. Dichiarazione poco credibile visto la serie ...Sono davvero molti i costi da dover sostenere e che hanno un peso non indifferente sulle... uscire dal mondo del lavoro cinque mesi prima è possibile: tutto quello che c'è da saperegià ......sindacali sono una cosa diversa dall'azione politica dei partiti' (copyright Bombardieri) e 'le manifestazioni sono squisitamente sindacali e restano centrate sulla piattaforma chedeciso in ...

L'ecosistema sociale di Raccuja (06/05/2023) Vita

Fratelli d’Italia presenta i propri candidati nei comuni al voto. Rossi, Petrucci, Minucci: “Abbiamo messo in corsa, donne e uomini validi e preparate che sapranno ben rappresentare la destra nei terr ...Un team di ricerca internazionale ha dimostrato che in un metro cubo di alghe dell’Artico si trovano fino a 57 ...