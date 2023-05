A Napoli si rinnova il “miracolo di San Gennaro”

(Di sabato 6 maggio 2023) Asi èto ildella liquefazione del sangue di San. Prodigio che avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, data in cui fu decapitato il martire nel 305 d.C.; il 16 dicembre, nell'anniversario di una terribile eruzione del Vesuvio del 1631 arrestata, secondo credenza popolare, per intercessione del Santo; e la prima domenica di maggio, in ricordo della traslazione delle spoglie mortali da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte.L'arcivescovo di, don Domenico Battaglia, ha annunciato la liquefazione del sangue alle 17.03. La notizia è stata accolta dal giubilo dei tanti fedeli e turisti che erano nella Cattedrale prima di intraprendere la processione detta degli 'Infrascati' che, attraversando il centro storico, arriverà alla Basilica di Santa Chiara.

Al quarto d'ora siil duello tra i due, ma questa volta il tiro è impreciso e finisce alto rispetto al bersaglio. Al 24' Iaccarino non riesce a rendersi pericoloso a pochi metri dalla porta ...Sila partnership con Inail, che organizza nell'ambito di IV il forum "Made in Inail", ... con la presentazione del progetto per la creazione di un nodo di quantum computing a, grazie al ...Un gemello per amore e dedizione al calcio, tant'è che l'allenatore dello aveva paragonato ... Un senso di profonda lealtà, vicinanza, affetto che sianche oggi e che la Polisportiva ha ...

Napoli, dubbi sul rinnovo di Spalletti: cosa c'è dietro il botta e ... Calciomercato.com

È successo di nuovo: il ‘miracolo di maggio’ s’è rinnovato. Il sangue di San Gennaro, alle ore 17:03, s’è sciolto, come segnalato dal vescovo don Mimmo Battaglia, che ha mostrato ai fedeli l’atteso ...Kvicha Kvaratskhelia ha raggiunto l’accordo per firmare col club. Nel frattempo il Napoli ha anche trovato il suo sostituto.