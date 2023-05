1682 | Luigi XIV sposta la sua corte a Versailles | la manovra politica e i retroscena

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) La data del 6 maggioinaugura la reggia dicomedel Re Sole (XIV), destinata a ospitare la successione di ben tre re di Francia. 16 chilometri a sud-ovest di Parigi. 2.300 stanze in 63.154 m² e uno spazio esterno distribuito su più di 800 ettari coperti di giardini dal gusto barocco. Emblema del potere assoluto della monarchia d’Ancien Régime, nonché vetrina di sfarzo e ricchezza,diventa l’apogeo della società francese, nella(ben riuscita) diXIV per tenere sotto controllo una nobiltà potenzialmente ribelle. «Il 6 maggio il Re lasciò Saint-Cloud per venire a installarsi a, come desiderava da molto tempo, benché ci fossero ancora i muratori, con l’intenzione di restarvi fino a dopo il ...