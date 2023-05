13 MAGGIO – Street food | visite guidate e mostre | il week-end in provincia

Adesso il gran giorno è arrivato per l'eterno successore e oggi, sabato 6, Carlo sarà ... quindi lungo Whitehall e Parliamentprima di svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary per ...Bellisario È il grande giorno: oggi, 6, Carlo III verrà incoronato nuovo re d'Inghilterra ... quindi lungo Whitehall e Parliamentprima di svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary ...... Trafalgar square, e prosegue poi per Whitehall e Parliament. Ma già da ieri molti fan della ... in un lungo weekend che comprenderà anche lunedì otto, giorno di vacanza in tutto il regno. ...

Novara, dal 19 al 21 Maggio: Street food festival Eventi Valsesia

Oggi va in scena nel Regno Unito l'attesissima cerimonia di incoronazione di re Carlo III, il nuovo sovrano. Leggi l'articolo.Anche il Comune di Gangi partecipa a “Se leggi sei forte!”, la tredicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, diversi gli appuntamenti in programma grazie alla sinergia e alla collaborazione con ...