Zuliani | «Juventus ironica ed elegante con il Napoli! Quando vincevamo noi…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023)prova anche a giustificare il tweet inutilmente ironico dellaper i complimenti al Napoli per il meritato scudetto. INUTILE IRONIA – Claudiogiustifica ladopo i complimenti ironici attraverso i social: «Il tweet di ieri dellameriterebbe novanta minuti di applausi! Con ironia ed eleganza senza denigrare gli altri come fanno con noi. Ricordando che nei nove scudetti che lavinto con grande merito sul campo senza avere cinquanta pagine di elogi sui giornali non ha mai ricevuto mezzo complimento da nessuna non solo delle squadre antagoniste, ma nemmeno delle altre che non c’entravano nulla». Questo il tweet di riferimento. Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci Congratulazioni al @sscnapoli per la ...