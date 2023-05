(Di venerdì 5 maggio 2023) Sarà Luca, della sezione AIA di Udine, il direttore di gara divs, in programma domenica alle ore 15.00. Assistenti saranno i signori Sechi e Barone, quarto ufficiale il sig. Prontera. V.A.R. sarà il sig. Abbattista, A.V.A.R. il sig. Abisso. Fonte articolo e foto: www.fc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

R che dirigeranno le gare validela 34ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma ... La Penna Var: Marini Avar: Valeri Torino " Monza ore 15.00Sechi " Barone Iv: Prontera ...A Napoli,la parata scudetto contro la Fiorentina, ci sarà Marchetti. Questi tutti i fischietti ... 15.00SECHI - BARONE IV: PRONTERA VAR: ABBATTISTA AVAR: ABISSO NAPOLI - FIORENTINA h. 18.... Cremonese - Spezia è stata affidata a Mariani mentre Massa è stato designatoLecce - Verona. ... 15.00SECHI " BARONE IV: PRONTERA VAR: ABBATTISTA AVAR: ABISSO NAPOLI " ...

Zufferli per Torino-Monza | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC

E' Luca Zufferli di Udine l'arbitro designato per la sfida Torino - Monza della 34^ giornata, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Sechi ...Sarà Luca Zufferli, della sezione AIA di Udine, il direttore di gara di Torino vs Monza, in programma domenica alle ore 15.00. Assistenti saranno i signori Sechi e Barone, quarto ufficiale il sig. Pro ...