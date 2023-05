Zelenska posta foto con Kate Middleton e Jill Biden

"E' stato un vero piacere incontrare queste raffinate signore dal grande cuore, grandi amiche dell'Ucraina", ha scritto- La first lady ucraina Olenaha postato una foto su Twitter che la ritrae insieme a Kate Middleton, principessa del Galles, e a Jill Biden moglie del presidente Usa, al ricevimento ...... equasi come un'ombra su suo figlio. Anche durante il party pre incoronazione è facile ... considerando l'istituzionalità del momento, come nel caso della First Lady d'Ucraina Olena. ...

Zelenska posta foto con Kate e Jill Biden, 'amiche dell'Ucraina ... Agenzia ANSA

La first lady ucraina Olena Zelenska ha postato una foto su Twitter che la ritrae insieme a Kate Middleton, principessa del Galles, e a Jill Biden moglie del presidente Usa, al ricevimento ufficiale c ...La first lady ucraina, Olena Zelenska, ha postato una foto su Twitter che la ritrae insieme a Kate Middleton, principessa di Galles, e a Jill Biden, moglie del presidente Usa, al ricevimento ufficiale ...