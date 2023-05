Zef e Marz | il primo singolo è “Tilt” con Elisa e La Rappresentante di Lista

Una immagine, come al solito non banale e stereotipata, di un luogo e di un agosto che ogni anno ritorna e morsica la pelle!- Elisa - La Rappresentante di Lista - Voto 6,75 - Elisa e La ...I due produttori del brano,, raccontano così la genesi di Tilt : Tilt di Elisa e La Rappresentante di Lista, chi sono, al secolo Stefano Tognini e Alessandro Pulga, ...Oggi, venerdì 5 maggio esce anche 'Tilt' , canzone dicon Elisa e La Rappresentante di Lista . Fuori anche 'Italodisco' , il nuovo pezzo dei The Kolors . Spazio pure per 'Agosto morsica', ...

Zef e Marz fanno "Tilt" con Elisa - MetroNews Metro

Testo di Satellite, singolo di Harry Styles dall'album "Harry's House". Ascolta il brano, leggi la traduzione e guarda il video ufficiale.Zef e Marz, producer multiplatino, ci mettono la faccia con un loro progetto artistico: "Tilt" con feat. Elisa e La Rappresentante di Lista ...