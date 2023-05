Sandra, senatrice e capogruppo Pd in commissione Affari sociali, ha attaccato l'atteggiamento ... una famelicadi poltrone per la cui conquista nulla contano le competenze e le capacità. ...Sandra, senatrice e capogruppo Pd in commissione Affari sociali, ha attaccato l'atteggiamento ... una famelicadi poltrone per la cui conquista nulla contano le competenze e le capacità. ...

Zampa (Pd): “Bramosia di poltrone, il governo Meloni ha una cultura da basso impero” Globalist.it

Sandra Zampa (Pd) contro il governo Meloni: «Parenti, amici degli amici, amici dei parenti. All'Inps e all'Inail così come alla Consob assistiamo a una manifestazione di arroganza e a una vera e propr ...