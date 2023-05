(Di venerdì 5 maggio 2023) Un amore destinato a durare per sempre, quello tra il brand bolognese, specialista di pelletteria e articoli da viaggio, e lo, il prodotto simbolo del brand da oltre 40 anni, che nel corso degli anni si è sempre rinnovato senza mai perdere le caratteristiche di funzionalità che lo hanno reso il prodotto più amato del brand. L’ideazione dell’iconico e coloratissimoin materiale gommato risale proprio alla fondazione del marchio nel 1977, momento in cui ha segnato indelebilmente il debutto sul mercato die successivamente affermandosi come prodotto di punta anno dopo anno. Per laripropone lo ...

Ecco perché capita spesso di vedere fan che si mettono nello, a mo' di ricordo, pile di ... infatti, li ha ritratti in versione pop art sulla livrea della nuova EQS SUV, l'elegante Sports...Così abbiamo bisogno della office bag e magari di una bagdove concentrare gli essenziali ... perfette anche come piccole borse a tracolla da abbinare ad una borsa più grande o ad unoda ...Ecco perché capita spesso di vedere fan che si mettono nello, a mo' di ricordo, pile di ... infatti, li ha ritratti in versione pop art sulla livrea della nuova EQS SUV, l'elegante Sports...

Zaino Utility, Mandarina Duck nuove tonalità per la Primavera-Estate 2023 L'Opinionista

Accessori di design che non pensano soltanto all'estetica: ecco le scelte per la primavera estate 2023. Viaggiare comodi è fondamentale, su questo non si discute! Ma sarebbe forse è meglio viaggiare, ...Lidl presenta una nuova zaino termico a meno di 12 euro che potrai utilizzare per andare in spiaggia o in ufficio. Questo tipo di accessorio essenziale è uno dei più richiesti quando arriva il caldo.