Yellowstone | ufficiale | la Stagione 5 sarà l' ultima | Matthew McConaughey in trattative per il sequel

(Di venerdì 5 maggio 2023) Alla fine è arrivata la conferma: la quintadil'per la serie con Kevin Costner. La notizia circolava già da qualche mese, ma solo ora Deadline la conferma ufficialmente:terminerà con la5 eseguita da una serieper la quale Paramount è inconper la parte di protagonista. La nuova serie conha già ricevuto l'ordine di una primacompleta e il debutto è già stato fissato per il prossimo dicembre. La seconda parte della5 di, invece, dovrebbe debuttare su Paramount+ il prossimo novembre. Il ...

: La stagione 5 sarà l'ultima "La storia dei Dutton continua, riprendendo da dove si interrompein un'altra storia epica", ha dichiarato l'amministratore delegato di 101 ...Si chiude un'era della televisione: a pochi giorni dall' inizio delle riprese del nuovo film di Kevin Costner Horizon: Parte 2 è arrivata la confermache la serie tvchiuderà i battenti , con la quinta stagione che non avrà un seguito. Gli episodi rimanenti per la stagione 5, divisa in due parti con la prima parte già andata ...... mentre a dicembre debutterà il nuovo progetto, ancora senza un titolo. Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime, ha dichiarato: LEGGI -: la serie con Matthew McConaughey è ...

Yellowstone, ufficiale: la Stagione 5 sarà l'ultima, Matthew ... Movieplayer

Mesi di speculazioni a dir poco preoccupanti per milioni di fan hanno portato a una verità, fredda e spietata, che non si differenzia di una virgola: Yellowstone, una delle serie più seguite della tv ...Dopo mesi di trattative e cattivo sangue dietro le quinte, alla fine la serie tv creata da Taylor Sheridan ha gettato la spugna.