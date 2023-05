(Di venerdì 5 maggio 2023) Lo sceneggiatore principale dellaha svelato chi guiderà gli X-Mensequel di quella classica degli anni '90. Lo sceneggiatore principale e produttore deiStudios Beau DeMayo ha confermato via Twitter che saranno Ciclope e Tempesta a guidare ilprotagonista della nuova X-Men '97,d'animazione sequel di X-Men: The Animateds, andata in onda dal 1992 al 1997. Lo show continuerà le storie di Jean Grey, Ciclope, Rogue e Gambit dopo la partenza di Charles Xavier nel finale di X-Men: The Animateds. Mentre tutti questi personaggi sono confermati nel cast del cartone animato, DeMayo ha chiarito che il revival si concentrerà principalmente sui mutanti Scott Summers e Ororo Munroe, alias ...

X-Men '97: svelati i leader del gruppo nella serie animata Marvel Movieplayer

Lo sceneggiatore principale della serie ha svelato chi guiderà gli X-Men nella serie animata sequel di quella classica degli anni '90.