WTA Madrid 2023 | Iga Swiatek sconfigge nettamente Kudermetova e raggiunge Sabalenka in finale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tutto facile per Iganella seconda semidel WTA 1000 di. Sulla terra rossa spagnola, la polacca domina dall’inizio alla fine contro la russa Veronika(testa di serie n.12) e vince con un netto 6-1 6-1 in appena un’ora e 20 minuti di gioco. Grazie a questo successo la numero 1 al mondo si guadagna dunque l’accesso all’ultimo atto del torneo (che si disputerà sabato), dove sfiderà la bielorussa Aryna(n.2 WTA), uscita vincitrice dall’altra semicontro la greca Maria Sakkari. Pronti, via evola velocemente sul 3-0 e 0-40 in suo favore. Con le spalle al muroha una bella reazione e riesce incredibilmente a ribaltare il quarto game, vincendolo e portandosi dunque ...

Al1000 diapproda in semifinale dopo aver battuto Maria Sakkari 6 - 4, 6 - 1 in un'ora e ventisei minuti. Ci ha provato la testa di serie n. 9 a restare aggrappata all'avversaria,ma nei ...La bielorussa affronterà la vincente del match Swiatek - Kudermetova(SPAGNA) - Aryna Sabalenka è la prima finalista del MutuaOpen",1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di, in Spagna. La bielorussa, numero 2 del tabellone e del ranking ...Una finale da "1000" come regalo di compleanno! Si tratta bene Aryna Sabalenka, approdata all'ultimo atto del "MutuaOpen",1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta avviando alle fasi conclusive sulla terra rossa della Caja Magica di, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp).

WTA Madrid 2023, Aryna Sabalenka approda in Finale: sconfitta in due set Maria Sakkari OA Sport

Tutto facile per Iga Swiatek nella seconda semifinale del WTA 1000 di Madrid 2023. Sulla terra rossa spagnola, la polacca domina dall'inizio alla fine contro la russa Veronika Kudermetova (testa di se ...Tutto facile per Iga Swiatek nella seconda semifinale del WTA 1000 di Madrid 2023. Sulla terra rossa spagnola, la polacca domina dall'inizio alla fine contro la russa Veronika Kudermetova (testa di se ...