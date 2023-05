(Di venerdì 5 maggio 2023) Online il primodi, ild’targato. Diretto da Chris Buck; un grande omaggio in occasione del 100esimo anniversariofondazione WaltCompany Dopo l’annuncio nei giorni scorsi al D23 Expo; è finalmente disponibile il primodeld’targato. Diretto dalla magnifica regia di Chris Buck (già noto per la cura di Frozen e Frozen 2) assieme Fawn Veerasunthorn (responsabilestoria di Raya e l’ultimo drago); 62esimio Classico ...

, iltrailer originale del film [HD]. Regia di Chris Buck, Fawn Veerasunthorn. Un film con Ariana DeBose, Alan Tudyk, Chris Pine. Prossimamente al ...Questa la trama ufficiale di: Ecco qui di seguito il primotrailer ufficiale di, che conta nel cast delle voci originali nomi come quelli di Ariana DeBose, Chris Pine e Alan Tudyk.In sottofondo sentiamo anche This, una delle canzoni scritte da Julia Michaels e Benjamin Rice per il film. Scritto da Jennifer Lee e Allison Moore,è diretto da Chris Buck e Fawn ...

Wish: il teaser trailer ufficiale del nuovo musical di animazione della Disney tuttoteK

Online il primo teaser trailer ufficiale di Wish, il nuovo musical d'animazione targato Disney. Diretto da Chris Buck, ecco tutti i dettagli.Atharvaa is all set to make his digital debut with the series 'Mathagam'. Directed by Prasath Murugesan, the series also features Nikhila Vimal, Manikandan, Gautham Vasudev Menon, Dhivyadharshini ...