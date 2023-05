WhatsApp | finalmente perfezionato il trucco per inviare una foto che scompare

(Di venerdì 5 maggio 2023) Con la popolare app di messaggistica istantaneainviamo chat ma anche, audio, video, etc. Capita di volerunatramite, ma al contempo non vogliamo che il nostro destinatario possa riutilizzare il contenuto per altri fini? Ebbene, gli ingegneri del gruppo Meta sono intervenuti sotto questo aspetto potenziando ancora di più una funzione già esistente ma della quale molti ignorano l’esistenza. Scopriamo tutto nelle prossime righe!, comeletramite l’app? Grazie aè possibilelead un’altra persona o ad un gruppo di persone. Hai scattato dellericordo del tuo ultimo viaggio o una ...

'Belgrado devegiocare la partita per se stessa, non per la Russia'. Le fonti hanno ... Stampa Email Facebook Twitter LinkedInTelegram... bruni e rossi che ci sono stati, ce n'è e ce ne saranno ancora a indossare l'orgoglio granata, il nostro - di Silvano - se le meritale magnifiche sneakersATTIVO e GRATIS per ...Un momento di gioia per tutti i presenti chepotranno varcare la soglia della nuova casa. Peraggiungere il numero 376 0316331 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero ...

WhatsApp, finalmente è possibile usare lo stesso account su più telefoni DDay.it

WhatsApp accelera ancora una volta sul fronte degli upgrade. La chat di messaggistica istantanea sta per produrre un ulteriore sforzo in termini di aggiornament ...Due novità in arrivo per l'app di messaggistica più usata al mondo: Meta porta su WhatsApp i sondaggi a voto singolo e le didascalie per i contenuti inoltrati.