Wagner dà l' ultimatum a Mosca | Dateci munizioni o Video choc con i cadaveri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Colpo di scena clamoroso nella guerra in Ucraina. Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario privato russo, sostenuto dal Cremlino e operativo in Ucraina come in altre parti del mondo, ha pubblicato unsul suo canale Telegram che mostra dozzine di soldati russi morti e si scaglia contro l'esercito russo per la sua incapacità di fornirealle sue forze. I "cuoco" di Vladimir Putin, come viene chiamato per le sue attività nella ristorazione, ha spesso attaccato i vertici militari russai ma dichiarazioni di questa violenza non si erano mai sentite. Con una scarica di imprecazioni, Prigozhin accusa il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu per una "carenza del 70% di" sul campo di battaglia in Ucraina e per la ...