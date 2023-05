Volley femminile | Julio Velasco allenerà l’UYBA Busto Arsizio nella prossima stagione

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 maggio 2023) La UYBAmette a segno il primo colpo di mercato e sarà in panchina:da settembre sarà l’allenatore della squadra lombarda. Un contratto triennale per uno dei tecnici più vincenti della storia delmondiale. “UYBAè onorata di avere alla guida della squadra un allenatore di così grande esperienza e reputazione come. La società è convinta che la sua conoscenza del gioco e la sua capacità di motivare le giocatrici e l’ambiente aiuteranno a raggiungere nel tempo i risultati che i tifosi si meritano di tornare a sognare. La sua esperienza, la sua passione e la sua professionalità saranno un grande valore aggiunto sia per la UYBA che, ancora una volta, per tutto il mondo della ...