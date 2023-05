Vodafone down oggi 5 maggio 2023 | problemi in tutta Italia | cosa sta succedendo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Arrivano da tutt’segnalazioni per disservizi con il gestore telefonico della, venerdì 5, è una giornata nera per gli utenti dell’operatore telefonico inglese che si sono trovati a fare i conti convari e di diversa natura che si stanno registrando in queste ore. Numerose le segnalazioni da parte degli utenti Ma le segnalazioni sono iniziate ad arrivare numerose dalle 10 di stamattina lamentando: assenza di segnale, blackout della linea, difficoltà di connessione a internet con i dati mobili. Si tratta di lamentele che arrivano da ogni parte dell’, non sembra quindi trattarsi di un problema localizzato. Gli utenti, infatti, hanno segnalato disagi da: Torino, Verona, Venezia, Roma, Taranto, bari, Napoli, Perugia, Trento, Milano, ...

L'ultimodirisale allo scorso gennaio : allora su downdetector si erano rilevate oltre 1.100 segnalazioni. I problemi avevano riguardato anche gli operatori virtuali che utilizzano la ...In questa mattinata di venerdì 5 maggio non funzionaad alcuni client i, in particolare per il servizio di connessione di rete. Non si tratta di un vero e propriodiffuso, piuttosto di anomalie tecniche che stanno riguardando proprio la ...Nonostante in molti abbiano avanzato dubbi e ipotizzato i complotti più disparati sul grosso...9% di quota di mercato su rete mobile , piazzandosi al quarto posto dopo TIM (28,4%),(27,5%...

Vodafone risulta down per tantissimi utenti in tutta Italia, con centinaia di segnalazioni di disservizio su downdetector. Scopri di più ...