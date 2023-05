Violenza al Carcere di Taranto La FP CGIL chiede spiegazioni al DAP

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo l’aggressione al poliziotto da parte di un ergastolano la FPimmediateal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ”Avevamo già segnalato la pericolosità di questo detenuto. Davvero incomprensibile il trasferimento di questo ergastolano che non sarebbe dovuto venire apresso una Casa Circondariale ma doveva essere associato ad una Casa di Reclusione”. E’ quanto dichiara il segretario generale della Funzione Pubblica, Mimmo Sardelli, dopo l’episodio di aggressione di ieri mattina neldi, da parte di un detenuto ergastolano che ha fratturato la mascella a un poliziotto in servizio. “Il detenuto, già protagonista di numerose aggressioni contro il personale di Polizia ...

Lo aveva denunciato una giovane donna dell'East Cambridge, accusandolo disessuale . ... In, Albert DeSalvo, non si comportò come un assassino, piuttosto come una star, supportato anche ...... il quale evidenzia come la protesta del detenuto salito sul tetto deldi Vercelli è "... ristretti in carceri italiani, si rendono protagonisti di eventi critici e didurante la ...... che per lui aveva chiesto 14 anni di. Il dispositivo, letto ieri sera al termine di una ...infatti avevano ritenuto che il ragazzo avesse agito per difendere la madre da una sicura, ...

Porto Azzurro, Sappe: “Violenza in carcere, detenuto aggredisce poliziotto” tenews.it

La scarcerazione a Bologna Dopo la violenza di Bologna era stato convalidato l'arresto dell'uomo, ma dopo 4 giorni di carcere il giudice lo ha fatto uscire disponendo per l'uomo un divieto di dimora ...Singolare protesta, presso la casa circondariale di Vercelli, di un detenuto maghrebino che ha posto in essere una manifestazione di protesta per motivi familiari salendo sul tetto dell’istituto.