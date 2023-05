“Vietato ai giovani portare più di una persona in auto di notte” | fa discutere il ddl Rosato Iv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Arresto fino a sei mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro per i neopatentati, o i conducenti minori di 21 anni, che trasportano inpiù di un passeggero dopo la mezzae fino alle cinque del mattino. È quanto prevede una proposta di legge presentata alla Camera dal deputato di Italia viva Ettore, allo scopo di limitare – si legge nella relazione – “le stragi del venerdì e del sabato sera, in cui molti, a voltessimi, rimangono coinvolti in incidenti stradali in orario notturno al rientro del proprio domicilio”. Il testo vorrebbe aggiungere al codice della strada un nuovo articolo (il 186-ter), che prevede – oltre all’arresto e all’ammenda – “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno per chi viola il divieto”, nonché la revoca ...