VIDEO – Napoli campione d’Italia In programma tre big match per il quarto posto | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è naturalmente sullo scontro diretto di domani contro la Roma, sulla reazione della società nerazzurra alla vittoria dello scudetto da parte deldi Spalletti e sul derbydi domani per l’Women. TG IN NERAZZURRO ? Mentre ilfesteggia il suo terzo titolo di, l’si prepara al grande scontro diretto di domani con la Roma. Nella stessa giornata in cui si affrontano anche Milan e Lazio da una parte e Atalanta e Juventus dall’altra. Favoriti Lukaku e Correa in ...