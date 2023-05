VIDEO – Lo staff del Napoli torna a Caste Volturno | accoglienza da brividi!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nella giornata di ieri è diventata ufficiale la vittoria del terzo scudetto del. Ebbene sì, dopo 33 anni i partenopei sono riusciti a conquistare il tricolore con 5 turni d’anticipo grazie al pareggio ottenuto in casa dell’Udinese. A siglare la rete decisiva è stato Victor Osimhen che si è portato a quota 22 reti realizzate in campionato, mentre ad illudere il popolo friulano era strato Lovric con un gran gol al 13?. L’entusiasmo dei tifosi si è fatto sentire in tutta Italia. Dai festeggiamenti nelle due grandi città di Milano e, passando per Livorno, diversi tifosi hanno oggi atteso il pullman della squadra a, all’interno del veicolo non sarebbero presenti però calciatori. Infatti, gli unici presenti di ritorno al Konami Training Center erano i componenti dello...