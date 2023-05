VIDEO – La festa Scudetto si sposta a casa di Meret | l’euforia dei tifosi azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Proseguono i festeggiamenti a Napoli dopo lovinto ieri sera ad Udine. È stata una notte pazzesca, dove un’intera città non ha dormito per celebrare un traguardo storico. La squadra di Spalletti ha scritto una delle pagine più belle del club partenopeo. AlexNapoliNapoli in delirio,in massa fuoridiSono tanti i giocatori che hanno messo il proprio marchio sul trionfo azzurro e tra questi c’è anche Alex. Dopo le tante difficoltà delle passate stagioni, il portiere friulano si è preso di forza la porta azzurra e con le sue parate ha regalato tanti punti fondamentali per questo. Negli anni passati,è stato preso di mira per alcuni errori che ne hanno minato ulteriormente la fiducia. Questa stagione, ...