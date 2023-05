VIDEO – Kvara in lacrime dopo la vittoria | il bellissimo gesto di Meret

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lega Serie A –inla: ildi. Kvichatskhelia,ladello Scudetto, non riesce a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

A luglio 2022 gira unper spiegare ai napoletani l'esatta pronuncia del suo cognome , che ... famoso per gli assist di tacco, gli ha regalato una maglietta con dedica dopo cheha detto: "...La festa dei calciatori del Napoli nell'albergo di Udine dopo aver pareggiato e vinto lo scudettoha posta una storia su Instagram in cui si vede la squadra del Napoli che canta e balla a cena dopo la vittoria dello scudettoLa grande stagione del Napoli non poteva che avere conseguenze anche sui social network: ecco i profili più seguiti tra i giocatori della rosa di ...

VIDEO Kvara pubblica la festa della squadra a cena: a Udine cori con sciarpe e maglie CalcioNapoli1926.it

ForzAzzurri.net - Lega Serie A - Kvara in lacrime dopo la vittoria: il bellissimo gesto di Meret. Kvicha Kvaratskhelia, dopo la vittoria dello Scudetto, non riesce a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...