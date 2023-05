VIDEO – Inter in viaggio | direzione Roma! Clima sereno

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’si è messa ininRoma dove sabato alle 18 affronterà proprio i giallorossi allo stadio Olimpico. Volti sorridenti tra i nerazzurri in partenza. IN– L’è già inalla vigilia di una sfida importantissima ai fini della lotta per un posto in UEFA Champions League. Sguardi sereni e volti sorridenti quelli dei giocatori in partenza inRoma. Di seguito ilpubblicato sul canale Twitter ufficiale del club.Roma #Forza#Romapic.twitter.com/EV5n53Daf8 —(@) May 5, 2023 Fonte: Pagina Twitter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

...l'estate per capire Il futuro di Mourinho alla Roma sembra essere sempre più incerto [] . Dopo ..., Juventus e i Napoli, cercheranno di migliorare il loro rendimento durante il calciomercato. ...Per il Milan due sfide decisive: mercoledì in semifinale con l'i rossoneri si giocano la Champions di quest'anno, con la Lazio domani in ......casa' sono avvenuti senza problemi (hanno trovato grande diffusione sul web ad esempio ie le ... Da ricordare che la tifoseria organizzata del Varese è gemellata con quella dell'e ultras del ...

VIDEO - Social PAZZI per Nonna Giuseppina. E Zanetti la saluta! Passione Inter

Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fa ..."Anche in casa interista come la mia c'è chi festeggia, mia moglie Laura è tifosa azzurra. Da un interista doc complimenti al Napoli per il suo scudetto. Ricomincia da tre", le parole del Presidente d ...