VIDEO – I giocatori del Napoli lasciano l’aeroporto di Grazzanise | che festa dei tifosi!

(Di venerdì 5 maggio 2023)è in: gli azzurri di Luciano Spalletti sono campioni d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta con Diego Armando Maradona in campo. Il terzo, storico titolo azzurro ha fatto impazzire di gioia tutto il popolo partenopeo, riversatosi in massa per le strade diimmediatamente dopo il fischio finale della partita di Udine. Ovviamente oggi è stato il giorno dell’omaggio ai propri beniamini, ritornati in città dopo la trasferta friulana. La scelta della società è stata di far atterrare la squadra aldiper ragioni di ordine pubblico, evitando, quindi, un maxi affollamento a Capodichino.- Folla inper ilTantissimi sono stati i tifosi radunatisi fuori ...

... Karl Urban - interprete di Billy Butcher nella serie PrimeThe Boys . Stando alle prime ... Cage - una delle possibili identità che ipotevano assumere - era modellato sul look sfoggiato ...... che è atterrata a 45 chilometri dal centro della città: in centinaia hanno la squadra, come si nota dai, per celebrarla. Poi isono partiti in taxi alla volta di Castelvolturno. ...E la festa è durata praticamente tutta la notte, sia per iche per lo staff del Napoli. A ... Ildei festeggiamenti in albergo De Luca: 'Risultato sportivo straordinario che passa alla ...

Giocatori del Napoli nel pullman impazziti di gioia, il video è virale La7

Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese i partenepoi sono ufficialmente campioni d'Italia con 5 giornate di anticipo. Le ...Perché cerchiamo sempre un segreto dietro una cascata Vediamo la storia e le origini di alcune delle abitudini più diffuse fra i videogiocatori.