VIDEO – Empoli-Bologna 3-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di venerdì 5 maggio 2023), posticipotrentatreesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Carlo Castellani. RILANCIO DEFINITIVO –3-1 nel posticipotrentatreesima giornata diA. L’stravince contro il, la salvezza per i toscani è ormai cosa fatta. Bastano trentacinque secondi per sbloccare la, con palla persa dai rossoblù e cross di Fabiano Parisi per nessuno che a centro area – incredibilmente – Jhon Lucumì mette nella sua porta con un intervento tanto goffo quanto assurdo. Lo stesso ...

Termina 3 - 1 trae Bologna , il match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Inizia con un autogol il match del Castellani , subito in vantaggio quindi i padroni di casa ...Chiudono il turno, domani alle 20.45, Udinese - Napoli e- Bologna. Al Napoli domani basterebbe un pareggio per vincere lo scudetto. Ma la squadra di Spalletti potrebbe diventare campione d'......dei giornali sportivi francesi la Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic [] ... i preferiti sono per la fascia sinistra Fabio Parisi dell'e per quella destra Emil Holm. A ...

Empoli-Bologna 3-1: video, gol e highlights Sky Sport

Altra stecca clamorosa del Bologna, che cade malamente sul campo di una squadra in lotta per la salvezza: dopo Verona, i rossoblù cedono anche ad Empoli - campo maledetto, mai una vittoria in… Leggi ...La squadra di Zanetti conquista una vittoria preziosa battendo 3-1 il Bologna al Castellani. L'Empoli si porta a + 8 sulla zona retrocessione. Parte bene l'Empoli che dopo 40" segna grazie a un autogo ...