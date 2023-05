Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)DEL 5 maggioORE 1905 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCOROD ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, NOMENTANA ETERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE ARDEATINA ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODEW TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE REACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE GENERA CODE IN PROVINCIA DI LATINA TRA APRIL,IA E CAMPOVERDE DIREZIONE LATINA RIMAMENDO IN PROVINCIA DI LATINA SULLA STATALE APPIA RALLENTAMENTI E CODE A CISTERNA DI LATINA ...