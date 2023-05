Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)DEL 5 MAGGIOORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SU VIA LAURENTINA, QUI PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CODE DAL RACCORDO ALLA PRIMA ROTATORIA, IN USCITA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLE METRO B, E C SI REGISTRANO RITARDI CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-PESCARA DALLE ORE 19.25 DI SABATO 6 E FINO ALLE ORE 06.55 DI DOMENICA 7 MAGGIO, PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA TRA GUIDONIA E AVEZZANO. I TRENI REGIONALI SUBISCONO VARIAZIONI, ...