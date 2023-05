Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)DEL 5 MAGGIOORE 10.20GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFCIO IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE DI, TUTTAVIA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA ANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI SITUAZIONE INVARIATA SULLA VIA FLAMINIA ANCHE SULLA VIA CASSIA RISPETTIVAMENTE CODE DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO E TRA OLGIATA E TOMABA DI NERONE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI INFINE, SULLA VIA LAURENTIN, CODE IN USCITA DAL RACCORDO ALLA PRIMA ROTATORIA, QUI PER LAVORI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE ...