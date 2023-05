Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)DEL 4 MAGGIOORE 7.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRIME CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DI, IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA A24 E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELKLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE NELLO SPECIFICO CODE SULLA CASSIA IN LOCALITÀ LA STORTA ALTRE CODE SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONEINFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO E SULLA FERROVIA ...