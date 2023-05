Via libera al consuntivo | il sindaco Festa | siamo quasi fuori dal pre-dissesto finanzario

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Comune di Avellino prosegue sulla strada del risanamento finanziario. Il Rendiconto della gestione del 2022, approvato questa mattina dalla giunta delGianluca, alla presenza dell’assessore alle Finanze e proponente della de, Vincenzo Cuzzola, lo testimonia. Il risultato di amministrazione del 2022 consegna una riduzione del disavanzo di oltre 4 milioni di euro. Nello specifico, il risultato ammonta infatti a 33,231 milioni di euro. La cifra migliora di 102.430 euro circa persino il risultato atteso, che era pari a -33,334 milioni. E’ dunque inferiore di 4,301 milioni di euro al disavanzo dell’anno 2021, pari a -37,635 milioni di euro. Numeri, questi, coerenti anche rispetto alle misure ed al cronoprogramma dell’Accordo per il ripiano del disavanzo in fase di stipula con la Presidenza ...

Da anni Lapressa.it offre una informazionee indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei ... in maniera furtiva sono state portatetutte le ...L'assemblea e' gia' fissata per il 16 maggio per ilufficiale alle modifiche statutarie e all'approvazione del bando complessivo sui futuri diritti tv a partire dal campionato 2024 - 25: '...La delibera cui si fa riferimento, scrive il Pescara.it , è quella con cui l'ente camerale ha approvato il 'piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente' cui ilè ...

Italo, via libera del cda all’acquisizione e integrazione industriale di Itabus Il Sole 24 ORE

Andy Diaz ha disputato la sua prima gara da cittadino italiano, scendendo in pedana a Doha (Qatar) per la prima tappa della Diamond League 2023, il massimo circuito internazionale itinerante di atleti ...CHE TRIPLO - Alla prima gara da cittadino italiano (e sempre in attesa del via libera da World Athletics per indossare la maglia azzurra) incanta Andy Diaz: il campione in carica della Diamond League ...