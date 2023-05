Via alla produzione di armi | sì della Ue | ecco l' arsenale italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) ASAP, “as soon is possible”, ovvero “appena possibile”. Ma anche, da ieri, Act in Support of Ammunition Production, cioè Atto per il sostegnodi munizioni. L'acronimo insomma, ddoppia valenza non certo casuale, è il nome del nuovo piano dell'Unione Europea per ladi munizioni, almeno un milione all'anno che in parte andranno all'Ucraina e in parte agli stessi Paesi membriUe che hanno svuotato le loro scorte per aiutare Kiev. Il senso dell'operazione l'ha spiegata il Commissario europeo per il mercato interno e i servizi Thierry Breton, da oltre un mese in tour per l'Europa per capire le capacità produttive militari dei singoli Paesi: «Dobbiamo agire in fretta, perché la guerra in Ucraina, che inizialmente era una guerra di scorte, sta diventando una vera e ...