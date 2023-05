“Vi giuro | è successo con Maria” Wax | rivelazione top sulla De Filippi | 9 mesi ad Amici e non lo aveva ancora detto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Wax è uno dei protagonisti dell’edizione di22. Matteo Lucido, questo il nome all’anagrafe, fa parte del team di Raimondo Todaro ed Arisa. Il 20nne di origini milanesi è uno dei protagonisti della nuova edizione e sin dall’inizio ha ispirato molta curiosità nel pubblico del talent show ideato e condotto daDe. Il cantante è abituato alle critiche dei giornalisti, in particolare da parte di una professionista. “Il piccolo principe del ghetto, in questa settima puntata del Serale, l’aspirante rapper Wax ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio, i capricci. Stavolta coinvolgendo ‘Quelli che ben pensano’ per farne un dissing contro la stampa, rea di non apprezzarlo a sufficienza”, il giudizio sul cantante di22, che ha preso come voto 4. Leggi anche: “Loro vanno in finale”. ...