Vergogna ad Avellino | festa negata | ultras aggrediscono tifosi del Napoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Momenti di violenza ieri sera durante i festeggiamenti per il terzo scudetto del. Alcunidell’sono scesi in viale Italia e hanno aggredito alcunipartenopei che stavano sfilando in strada per celebrare la vittoria contro l’Udinese. La scena è stata documentata da L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Alcuni tifosi azzurri, che erano scesi in strada per celebrare la conquista dello scudetto del Napoli, sono stati aggrediti da pseudo tifosi della squadra di casa in pieno centro. È accaduto ... Un vero e proprio raid contro i ragazzi under 17 della squadra Benevento 5, impegnati ieri per una gara di play off al PalaConi di contro la Sandro Abate. Invasioni di campo, minacce, sputi e pugni rivolto ai giocatori giallorossi durante il match. Al termine della gara, poi, la beffa. La dirigenza beneventana ha ... Dopo tante segnalazioni e polemiche una dietro l'altra, finalmente l'Anas ha provveduto a ripulire le piazzole di sosta che si trovano lungo il raccordo-Salerno. Le aree erano diventate ...

