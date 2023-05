(Di venerdì 5 maggio 2023) Autorizzato l’utilizzo dicon telecamere per il controllo di particolari aree di confine: le spiagge di Mentone, i due varchi doganali Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico, mai cassoni di tir e caravan in movimento

Sul gradino più basso torna di prepotenza Aboubakar Soumahoro ! In crisi di visibilità,lo ...che non più di una settimana fa hanno deciso di blindare ulteriormente la frontiera die i ...Il presidente del partito Rassemblement National,essersi recato alla frontiera tra Mentone e, aveva criticato il governo, giudicando insufficienti, anzi "irrisori", i rinforzi delle ...Incidente mortale a, due morti. Come riportava 'Riviera24' pochi istantil'incidente, il primo bilancio parlava di un morto. Poche oreè arrivata il tragico aggiornamento. ...

Ventimiglia, dopo gli agenti i droni: la Francia controllerà i confini anche dal cielo La Repubblica

VENTIMIGLIA - Due morti e quattro feriti. E' questo il bilancio di un drammatico incidente che si è verificato intorno alle ore 20 di questo venerdì in un cavalcavia lungo la statale 20 a Ventimiglia ...Drammatico incidente stradale sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia, un uomo di 40 anni ed una donna 70enne sono morti ...