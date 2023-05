Venezia 80 | Damien Chazelle presidente della giuria alla Mostra del Cinema | lui | «Lusingato e onorato»

...statunitenseChazelle, la regista francese Alice Diop e il regista italiano Jonas Carpignano, sono le tre personalità chiamate a presiedere le giurie internazionali rispettivamente di...Chazelle, nell'accettare il ruolo di presidente della giuria internazionale di80, ha dichiarato : 'Per dieci giorni, ogni anno, questa città dell'arte, di Tintoretto, Tiziano e ...SarannoChazelle, Alice Diop e Jonas Carpignano a presiedere le giurie rispettivamente del Concorso di80, del PremioOpera Prima "Luigi De Laurentiis" e della sezione Orizzonti alla ...

++ Venezia, Damien Chazelle presidente della giuria Cinema ++ Agenzia ANSA

Il regista premio Oscar assegnerà il Leone d’oro. Alice Diop presiede la giuria del Premio Venezia Prima, Jonas Carpignano quella di “Orizzonti” ...Whiplash, La La Land and Hollywood Babylon director Damien Chazelle is to chair the jury at this year's Venice Film Festival from August 30 to September 9, organizers said Friday. The U.S. © ANSA ...