Valle Telesina | uomo tenta di farla finita | salvato da Vigili del Fuoco | Polizia e 118

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere – Momenti drammatici e concitati nella tarda serata di ieri a Castelvenere ed una vita salvata dalle forze dell’Ordine intervenuti sul posto. Un 46enne, probabilmente in un momento di sconforto, ha inviato un messaggio via telefonino al fratello: questi, allarmato dal senso inequivocabile della comunicazione, accompagnata dall’invito ad occuparsi del cane, ha richiesto l’intervento delladel Commissariato di Telese Terme che sono subito intervenuti insieme aideldel locale Distaccamento presso l’abitazione del 46enne. La scena presentatasi ai soccorritori non lasciava adito a dubbi: l’stava per porre in atto un gesto autolesionistico dagli esiti verosimilmente fatali. Grazie però all’intervento dei caschi rossi l’è stato ...