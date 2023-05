Uzbekistan | l’ipocrisia dell’Occidente in nome della realpolitik | il presidente si proclama ‘leader a vita’ | ma viene accolto come alleato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nella migliore tradizione, ildell’, Shavkat Mirziyoyev, è statocon tutti gli onori in Germania, solo due giorni dopo aver incassato l’approvazione di modifiche costituzionali che di fatto lo hanno reso leader a vita del suo Paese. A fine aprile si è infatti tenuto nella repubblica centro-asiatica un referendum che ha profondamente inciso sulla Carta costituzionale uzbeca. Garantendo maggiori tutele in termini di diritti e servizi sociali ai cittadini dello Stato, ma anche rivedendo il mandato presidenziale. Quest’ultimo, mantenuto rinnovabile solo per una volta, è stato infatti esteso a sette anni dai precedenti cinque, azzerando oltretutto la situazione attuale. In questo modo Mirziyoyev, che nel 2026 terminerà l’attuale secondo mandato, potrà ...